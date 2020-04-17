En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 0,86 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,75 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,863391
|-0,97
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037614
|-0,86
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056031
|-0,75
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,383001
|-0,59
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,542316
|-0,48
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|14,266692
|-0,45
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218768
|-0,34
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,774987
|-0,29
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018895
|-0,23
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,524962
|-0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)