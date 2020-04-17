En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 0,86 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,75 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,863391 -0,97 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037614 -0,86 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056031 -0,75 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,383001 -0,59 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,542316 -0,48 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,266692 -0,45 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218768 -0,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,774987 -0,29 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018895 -0,23 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,524962 -0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)