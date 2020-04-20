En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,63 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 33,452709 -2,15 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,102251 -1,63 HSBC Portföy Altın Fonu 3,219658 -1,51 İş Portföy Altın Fonu 0,041462 -1,40 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031747 -1,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053847 -1,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,090727 -1,33 Deniz Port. Altın Fonu 0,046394 -1,33 Garanti Portföy Altın Fonu 0,105419 -1,31 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034008 -1,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)