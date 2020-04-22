En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 20,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,64 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,24 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005628 -20,80 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017567 -4,64 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 85,793347 -3,24 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,050015 -3,16 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,608786 -2,98 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,750573 -2,97 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042033 -2,82 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,069828 -2,42 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079396 -2,36 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,708320 -1,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)