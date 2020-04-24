En fazla kaybettiren yatırım fonları
6 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,35 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,00 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,80 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,35 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,00 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,80 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037475
|-1,35
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033854
|-1,00
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,384856
|-0,80
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083808
|-0,52
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,652848
|-0,47
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043300
|-0,46
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017496
|-0,40
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073834
|-0,35
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,393988
|-0,13
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110230
|-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:48 Kaynak: AA
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