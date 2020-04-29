En fazla kaybettiren yatırım fonları
6 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,46 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,39 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,46 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,39 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044471
|-1,82
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|68,057474
|-1,46
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,051680
|-1,39
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,313101
|-1,29
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,924444
|-1,28
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|89,858972
|-1,20
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,150309
|-1,19
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,084675
|-1,12
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,048402
|-1,12
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,934083
|-1,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:54 Kaynak: AA
Son Dakika İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız