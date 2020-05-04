En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,25 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,87 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026530 -5,25 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,434133 -4,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072645 -3,87 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051347 -3,59 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081983 -3,51 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,082928 -3,09 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043417 -2,62 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032742 -2,01 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069066 -1,91 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,454899 -1,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)