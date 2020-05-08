En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,77 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,71 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576861 -0,90 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230006 -0,77 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006184 -0,71 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821435 -0,70 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 686,840170 -0,56 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064476 -0,47 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,913602 -0,45 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,465011 -0,44 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,021782 -0,42 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031516 -0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)