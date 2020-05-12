En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006248 -2,62 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,245860 -1,76 HSBC Portföy Altın Fonu 3,294697 -1,51 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,857779 -1,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032550 -1,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055150 -1,49 İş Portföy Altın Fonu 0,042491 -1,48 TEB Portföy Altın Fonu 0,092869 -1,47 Deniz Port. Altın Fonu 0,047477 -1,46 Garanti Portföy Altın Fonu 0,107905 -1,45 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti

Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu

Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş

İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu

Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi

Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı

Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor

Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor

Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek

'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi

IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek

Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor

PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek