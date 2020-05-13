En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,74 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,44 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,006915 -2,77 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074131 -2,74 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053575 -2,44 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006106 -2,27 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083530 -1,95 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017898 -1,74 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069836 -1,51 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027147 -1,41 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 671,770841 -1,10 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035271 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)