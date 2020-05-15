En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,99 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,91 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,65 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,162957 -3,99 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037047 -2,91 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041865 -2,65 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,554166 -2,28 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082684 -2,21 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042347 -2,21 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085156 -2,10 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,669013 -2,02 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030663 -1,72 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,446183 -1,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)