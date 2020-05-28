En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,36 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,65 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006910 -3,61 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033650 -3,36 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,010389 -2,65 QNB Finans Portföy Altın BYF 32,951987 -2,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,052937 -2,17 HSBC Portföy Altın Fonu 3,163078 -2,15 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031249 -2,11 İş Portföy Altın Fonu 0,040804 -2,09 TEB Portföy Altın Fonu 0,089173 -2,08 Deniz Port. Altın Fonu 0,045578 -2,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)