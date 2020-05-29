En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,68 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,39 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,27 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087661 -2,68 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,122473 -1,39 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,026344 -1,27 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,446468 -1,13 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,215109 -0,97 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035001 -0,93 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,077845 -0,81 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,587163 -0,80 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,704378 -0,72 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034712 -0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)