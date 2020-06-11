En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 0,85 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 0,68 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079707 -0,95 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062673 -0,85 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042330 -0,68 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,668972 -0,64 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,978867 -0,32 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028960 -0,24 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038352 -0,24 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032894 -0,14 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,391728 -0,14 Aura Portföy Değ. Fon 0,718881 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)