En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 6,29 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 6,29 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007415
|-6,98
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,074690
|-6,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|94,994512
|-4,92
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,085307
|-4,91
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,055174
|-4,80
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028054
|-4,60
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,046285
|-3,57
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,884948
|-3,15
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,370947
|-3,04
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035109
|-2,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:37 Kaynak: AA
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