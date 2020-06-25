En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,19 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,56 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007796 -5,19 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,077004 -2,71 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046323 -2,56 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047160 -2,56 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,726945 -2,55 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090221 -2,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,087748 -2,40 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,912941 -2,35 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 99,232185 -1,90 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,058063 -1,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)