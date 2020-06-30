En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088954 -1,85 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040633 -1,32 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,371083 -0,75 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032735 -0,55 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,091810 -0,47 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,641585 -0,41 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056494 -0,39 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188927 -0,34 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038900 -0,24 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,528476 -0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)