En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,84 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,65 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,61 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,84 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,65 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,61 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,722784
|-1,84
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046380
|-1,65
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090462
|-1,61
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|38,098355
|-1,59
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|79,725718
|-1,56
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,102787
|-1,46
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|15,064246
|-1,45
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,069108
|-1,45
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|5,214725
|-1,42
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,035846
|-1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:27 Kaynak: AA
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