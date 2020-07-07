En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,47 ile "Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon", ve "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,37 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,47 ile "Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon", ve "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,37 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,522021
|-0,47
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,593896
|-0,47
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235823
|-0,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,843929
|-0,23
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,788479
|-0,21
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032976
|-0,20
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|120,372819
|-0,19
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056977
|-0,19
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030540
|-0,18
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092459
|-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:05 Kaynak: AA
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