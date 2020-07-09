En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,36 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,32 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,17 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", "Aura Portföy His. Sen.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,36 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,32 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,17 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090514
|-1,36
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046405
|-1,32
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,731388
|-1,17
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,894873
|-1,17
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,223880
|-1,00
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,041419
|-0,94
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,639957
|-0,86
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,852304
|-0,78
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|84,251284
|-0,74
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,934534
|-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:59 Kaynak: AA
Son Dakika 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi