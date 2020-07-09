En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,36 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,32 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,17 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090514 -1,36 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046405 -1,32 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,731388 -1,17 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,894873 -1,17 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,223880 -1,00 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041419 -0,94 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,639957 -0,86 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,852304 -0,78 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,251284 -0,74 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,934534 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)