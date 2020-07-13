En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,40 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,37 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,95 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 81,841782 -2,40 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,251905 -2,37 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,186002 -1,95 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,257546 -1,61 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074840 -1,52 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,021986 -1,51 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067520 -1,50 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,095450 -1,46 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,224572 -1,43 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039977 -1,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)