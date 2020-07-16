En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,17 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,82 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,60 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,17 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,82 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,60 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,491128
|-2,17
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,093489
|-1,82
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,094286
|-1,60
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,010180
|-1,56
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,414500
|-1,34
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036261
|-1,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045248
|-1,19
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088353
|-1,13
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,886850
|-1,08
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020261
|-0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:33 Kaynak: AA
Son Dakika 20:32 Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi 20:18 Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından 7 kulüp daha yabancı kuralına itiraz etti 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı