En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,17 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,82 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,60 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,491128 -2,17 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,093489 -1,82 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,094286 -1,60 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,010180 -1,56 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,414500 -1,34 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036261 -1,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045248 -1,19 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088353 -1,13 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,886850 -1,08 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020261 -0,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)