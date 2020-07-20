En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,72 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 0,68 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,72 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 0,68 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,499607
|-0,72
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045503
|-0,68
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088829
|-0,62
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,907912
|-0,45
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,797843
|-0,31
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008303
|-0,29
|Yapı Kredi Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070191
|-0,24
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,542476
|-0,23
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,094987
|-0,23
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,048544
|-0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:41 Kaynak: AA
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