En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,02 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,45 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,500274 -3,02 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,093000 -2,45 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041756 -1,79 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048925 -1,60 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,061951 -1,32 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 103,141940 -1,27 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,046977 -1,26 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091309 -0,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,080829 -0,82 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020545 -0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)