En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,23 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 4,98 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,66 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,207879 -5,23 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,097636 -4,98 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,655457 -4,66 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,707338 -4,48 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040681 -4,29 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083638 -4,23 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042797 -4,23 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,280286 -4,03 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,841107 -3,96 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066171 -3,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)