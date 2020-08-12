En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,53 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,81 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 3,48 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,366452 -6,53 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,471691 -4,81 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,800637 -3,48 HSBC Portföy Altın Fonu 3,896583 -3,43 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061551 -2,85 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038810 -2,71 İş Portföy Altın Fonu 0,050882 -2,67 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041552 -2,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065916 -2,59 Deniz Port. Altın Fonu 0,056611 -2,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)