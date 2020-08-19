En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,92 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,68 ile "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,60 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030230 -0,92 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,028724 -0,68 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,956971 -0,60 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,344957 -0,55 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009439 -0,37 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,636083 -0,35 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019189 -0,28 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026920 -0,27 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033115 -0,26 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038429 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)