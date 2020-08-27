En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,73 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,05 ile "Garanti Portföy Altın Fonu", "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,873975 -1,73 Garanti Portföy Altın Fonu 0,125296 -1,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,107069 -1,05 Deniz Port. Altın Fonu 0,054847 -1,05 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,164786 -1,04 İş Portföy Altın Fonu 0,049253 -1,04 Ak Portföy Altın Fonu 0,101121 -1,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,063844 -1,03 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037702 -1,01 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043329 -1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)