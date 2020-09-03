En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,35 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,35 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,217042 -3,35 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009191 -2,35 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,707717 -1,34 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,031284 -1,27 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042548 -1,12 HSBC Portföy Altın Fonu 3,910525 -0,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023371 -0,85 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,562451 -0,84 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061581 -0,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,089496 -0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)