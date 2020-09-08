En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,97 ile "Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu", yüzde 1,83 ile "Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu", yüzde 0,83 ile "İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019985
|-1,97
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,579563
|-1,83
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,037943
|-0,83
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,744544
|-0,80
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,543186
|-0,50
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023007
|-0,35
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018881
|-0,31
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,106104
|-0,24
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,186250
|-0,22
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,994781
|-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:19 - Kaynak: AA
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