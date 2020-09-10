En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Sın. End. Hisse Senedi Fonu", yüzde 0,32 ile "Aura Portföy Yab. Borçlanma Araçları Fonu" ve yüzde 0,29 ile "İstanbul Portföy Yab. Borçlanma Araçları Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,10262
|-1,07
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,034698
|-0,32
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044416
|-0,29
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,316643
|-0,21
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,57345
|-0,15
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033607
|-0,15
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228998
|-0,13
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,558712
|-0,11
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,261248
|-0,10
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,813696
|-0,10
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:21 - Kaynak: AA
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