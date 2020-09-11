En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,83 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008367 -2,15 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091279 -1,83 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,468472 -1,79 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032017 -1,68 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,071731 -1,49 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034473 -1,35 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,101784 -0,90 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,221034 -0,88 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,078433 -0,76 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040186 -0,73 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, gözaltına alındı

Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

Karşılaşmanın ilk tehlikesi Fenerbahçe'den geldi! Kaleci gole izin vermedi

Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü

Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi

İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Karşılığını bulacak

Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor

Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu

4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu

Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti

ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi

Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş

Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı

Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu

Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar