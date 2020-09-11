En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,83 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008367
|-2,15
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,091279
|-1,83
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|115,468472
|-1,79
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032017
|-1,68
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,071731
|-1,49
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034473
|-1,35
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,101784
|-0,90
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,221034
|-0,88
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,078433
|-0,76
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040186
|-0,73
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:21 - Kaynak: AA
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