En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,84 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,35 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,99 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104157 -1,84 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,723976 -1,35 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046026 -0,99 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,392227 -0,96 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031741 -0,86 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022473 -0,82 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042909 -0,78 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042098 -0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 114,830758 -0,55 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,874843 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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