En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,46 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,45 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 0,42 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077286 -0,46 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,826091 -0,45 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039493 -0,42 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008397 -0,19 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036017 -0,17 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061402 -0,13 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,132509 -0,09 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044346 -0,04 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,287853 -0,03 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,101034 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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