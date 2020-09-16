En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,67 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,45 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,40 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,810036
|-0,67
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,864110
|-0,45
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,489749
|-0,40
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|81,229612
|-0,35
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,174261
|-0,33
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,448598
|-0,30
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,201051
|-0,15
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,810603
|-0,14
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039451
|-0,11
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077214
|-0,09
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:13 - Kaynak: AA
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