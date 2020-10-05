En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,59 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,09 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,04 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008480 -3,59 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 121,599674 -2,09 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,075735 -2,04 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022456 -2,02 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033716 -1,71 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,810558 -0,96 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106312 -0,95 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034927 -0,80 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,094850 -0,66 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,198382 -0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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