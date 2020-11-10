En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,26 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 8,49 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 8,04 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,135824
|-9,26
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,268439
|-8,49
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,088320
|-8,04
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,082426
|-5,13
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046423
|-5,09
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,227319
|-4,94
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,073969
|-4,94
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|136,444703
|-4,77
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|781,562817
|-4,62
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037611
|-4,49
- Kaynak: AA
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