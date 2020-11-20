En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,90 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,24 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 3,17 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 37,702878 -3,90 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,872748 -3,24 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,801383 -3,17 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 720,871520 -2,30 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,049733 -2,12 Gedik Portföy Altın Fon 0,970773 -1,93 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111758 -1,93 HSBC Portföy Altın Fonu 3,817209 -1,87 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042717 -1,83 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037941 -1,73 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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