Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,848315
|-0,36
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,605127
|-0,35
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239067
|-0,33
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026935
|-0,27
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,030775
|-0,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,987948
|-0,87
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,514305
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,967851
|-4,09
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101629
|-3,61
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051486
|-3,46
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|42,009035
|-2,11
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,369231
|-2,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,038830
|-1,84
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,366790
|-1,14
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,997791
|-0,91
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,518010
|-0,83
|HSBC Portföy Değ. Fon
|126,242987
|-0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,014766
|-0,12
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,592781
|-0,04
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,607216
|-0,03
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,308891
|-0,02
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019026
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,013556
|-0,32
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi