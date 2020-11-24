Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,848315 -0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,605127 -0,35 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,239067 -0,33 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026935 -0,27 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,030775 -0,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,987948 -0,87 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,514305 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,967851 -4,09 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101629 -3,61 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051486 -3,46 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 42,009035 -2,11 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,369231 -2,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,038830 -1,84 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,366790 -1,14 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,997791 -0,91 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,518010 -0,83 HSBC Portföy Değ. Fon 126,242987 -0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,014766 -0,12 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,592781 -0,04 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,607216 -0,03 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,308891 -0,02 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019026 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,013556 -0,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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