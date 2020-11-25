En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,45 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,42 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,40 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,447177
|-1,45
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,710435
|-1,42
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,006530
|-1,40
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,982499
|-0,77
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,856535
|-0,72
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,168920
|-0,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061205
|-0,66
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,076895
|-0,60
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038314
|-0,55
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065009
|-0,53
- Kaynak: AA
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