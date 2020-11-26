En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,64 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 0,54 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,40 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 15,944126 -0,64 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,184243 -0,54 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,609422 -0,40 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078807 -0,33 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034079 -0,30 Ak Portföy Altın Fonu 0,102928 -0,30 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,603641 -0,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846461 -0,23 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,175867 -0,22 İş Portföy Altın Fonu 0,050149 -0,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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