Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,593673 -1,19 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835184 -1,06 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 743,369624 -0,98 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236063 -0,86 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 176,512559 -0,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,173888 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 106,129389 -1,02 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101914 -0,60 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051637 -0,60 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,116729 -0,37 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,115692 -0,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,021601 -0,41 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,025216 -0,30 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,074311 -0,28 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,433216 -0,19 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,029115 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,008582 -0,24 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038750 -0,08 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019311 -0,07 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,310471 -0,02 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,778782 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,773166 -0,50 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,413038 -0,34 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,669402 -0,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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