Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

04.12.2020 14:21
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593673-1,19Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,835184-1,06QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593673-1,19
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,835184-1,06
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF743,369624-0,98
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236063-0,86
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu176,512559-0,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,173888-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)106,129389-1,02
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,101914-0,60
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051637-0,60
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,116729-0,37
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,115692-0,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,021601-0,41
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,025216-0,30
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,074311-0,28
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,433216-0,19
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,029115-0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,008582-0,24
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,038750-0,08
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,019311-0,07
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,310471-0,02
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,778782-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,773166-0,50
QNB Finans Portföy Altın BYF40,413038-0,34
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,669402-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, İş Bankası, Yatırım, Borç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türk-İş'in bakana yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Eşinin terk ettiği koca, 7. kata çıkıp intihara teşebbüs etti! Vatandaşlar film izler gibi izledi Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu         
14:42
İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor         
14:23
Leipzig, İrfan Can Kahveci için devre arasında girişimlerde bulunacak Leipzig, İrfan Can Kahveci için devre arasında girişimlerde bulunacak         
14:10
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi         
13:59
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü         
12:15
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım         
11:46
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü         
11:36
Uygunsuz şartlarda yetiştirilen 68 köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı Uygunsuz şartlarda yetiştirilen 68 köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı         
11:31
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
Üç gencin kısıtlamada yaptığı Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı Üç gencin kısıtlamada yaptığı Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı         
09:12
'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı 'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı         
21:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 14:58:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei