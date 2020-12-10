En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,51 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,81 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,184899 -2,51 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 136,534764 -1,93 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,041189 -1,81 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037629 -1,70 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,860754 -1,61 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,128048 -1,46 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,002910 -1,29 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,083851 -1,01 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022378 -0,89 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044739 -0,83 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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