Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585960
|-0,11
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,830781
|-0,11
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027244
|-0,08
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079387
|-0,07
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234218
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,847164
|-0,80
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,000339
|-0,26
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,771881
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,054170
|-0,46
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,118018
|-0,45
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|18,506080
|-0,21
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,109284
|-0,20
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041794
|-0,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,211208
|-1,43
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,654600
|-0,54
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,113410
|-0,12
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,469243
|-0,05
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,638063
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,872753
|-0,64
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,957875
|-0,62
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,777809
|-0,58
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,177561
|-0,55
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,615218
|-0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108591
|-0,65
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055813
|-0,65
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127917
|-0,63
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,043848
|-0,63
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038170
|-0,61
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi