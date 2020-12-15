En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,77 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,75 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Portföy Altın Fonu 0,038110 -1,78 TEB Portföy Altın Fonu 0,108602 -1,77 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,870325 -1,75 Deniz Port. Altın Fonu 0,055682 -1,74 Garanti Portföy Altın Fonu 0,127847 -1,73 İş Portföy Altın Fonu 0,050129 -1,69 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064828 -1,69 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043802 -1,68 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,179213 -1,65 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,775995 -1,60 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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