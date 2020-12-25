Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 726,017319 -0,70 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,594016 -0,60 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236623 -0,43 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,836675 -0,24 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,257858 -0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,818149 -0,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044637 -0,25 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025372 -0,23 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,619825 -0,10 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083668 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042679 -0,50 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,992294 -0,48 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,114668 -0,24 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,550555 -0,23 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 109,417428 -0,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022622 -0,16 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,077816 -0,15 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,615781 -0,14 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,111617 -0,12 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022049 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,330255 -0,21 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028853 -0,16 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,248780 -0,15 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,999147 -0,13 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031358 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,647625 -0,56 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,438991 -0,49 Gedik Portföy Altın Fon 0,972833 -0,16 HSBC Portföy Altın Fonu 3,819031 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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