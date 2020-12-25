Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|726,017319
|-0,70
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,594016
|-0,60
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236623
|-0,43
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,836675
|-0,24
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,257858
|-0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,818149
|-0,43
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044637
|-0,25
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025372
|-0,23
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,619825
|-0,10
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,083668
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042679
|-0,50
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,992294
|-0,48
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,114668
|-0,24
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,550555
|-0,23
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|109,417428
|-0,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022622
|-0,16
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,077816
|-0,15
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,615781
|-0,14
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,111617
|-0,12
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,022049
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,330255
|-0,21
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028853
|-0,16
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,248780
|-0,15
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,999147
|-0,13
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031358
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,647625
|-0,56
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,438991
|-0,49
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,972833
|-0,16
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,819031
|-0,09
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi