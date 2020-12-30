Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,186676 -1,30 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044761 -0,83 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,648891 -0,80 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,084202 -0,78 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058789 -0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043609 -1,81 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024496 -1,68 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036971 -1,08 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081607 -0,69 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042088 -0,69 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,574553 -2,63 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 133,436197 -1,14 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,103594 -1,11 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,344862 -1,06 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 110,561965 -0,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,221272 -1,49 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034618 -1,02 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112991 -0,98 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,343174 -0,79 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,069185 -0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,059205 -1,00 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,158155 -0,95 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,822891 -0,95 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028060 -0,89 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,917169 -0,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,294824 -2,17 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,266288 -1,87 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,385618 -1,31 Gedik Portföy Altın Fon 0,947011 -1,22 TEB Portföy Altın Fonu 0,105814 -0,97 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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