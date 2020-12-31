Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083282 -1,09 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044305 -1,02 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,626264 -0,85 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,806858 -0,73 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,057074 -0,71 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,730276 -1,06 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043174 -1,00 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024279 -0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081074 -0,65 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036743 -0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056416 -0,83 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,113935 -0,71 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,102865 -0,70 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,052035 -0,56 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112437 -0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,075608 -0,78 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,041029 -0,69 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022338 -0,65 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,108489 -0,64 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,040945 -0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,124603 -1,49 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,919753 -1,07 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,805114 -0,98 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,058650 -0,94 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,128911 -0,93 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,122715 -1,24 İş Portföy Altın Fonu 0,048083 -1,09 Ak Portföy Altın Fonu 0,099270 -1,06 TEB Portföy Altın Fonu 0,104748 -1,01 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,062281 -0,99 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,030095 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Altın, Borç, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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