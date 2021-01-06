Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|708,201253
|-0,28
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066818
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,221859
|-0,05
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,594086
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,806899
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|112,694687
|-1,49
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108998
|-1,30
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055152
|-1,24
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,124709
|-1,20
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|20,232368
|-1,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,415393
|-0,56
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,720892
|-0,34
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,125575
|-0,33
|HSBC Portföy Değ. Fon
|140,067062
|-0,26
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|10,587614
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,368444
|-1,04
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,620835
|-0,89
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,956171
|-0,62
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,571318
|-0,38
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,288791
|-0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,132782
|-0,43
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,104115
|-0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi