Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,617123
|-1,25
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039871
|-0,88
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066503
|-0,55
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,220917
|-0,46
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,270189
|-0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,785242
|-0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,113087
|-0,37
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057201
|-0,34
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,417601
|-0,32
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,721724
|-0,31
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,057870
|-0,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042331
|-0,51
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,108968
|-0,34
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,661561
|-0,13
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114071
|-0,11
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035226
|-0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,013372
|-0,43
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,238521
|-0,31
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,249942
|-0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi