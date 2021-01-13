Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,617123 -1,25 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039871 -0,88 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,066503 -0,55 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,220917 -0,46 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,270189 -0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,785242 -0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113087 -0,37 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057201 -0,34 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,417601 -0,32 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,721724 -0,31 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,057870 -0,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042331 -0,51 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,108968 -0,34 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,661561 -0,13 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,114071 -0,11 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,035226 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,013372 -0,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,238521 -0,31 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,249942 -0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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