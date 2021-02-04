En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,76 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,59 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,994139 -0,90 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 135,458673 -0,76 Fiba Portföy Altın Fonu 0,034784 -0,59 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,707576 -0,56 Garanti Portföy Altın Fonu 0,116170 -0,56 TEB Portföy Altın Fonu 0,098861 -0,56 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,059097 -0,56 İş Portföy Altın Fonu 0,045718 -0,55 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,065721 -0,55 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,055703 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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